Эксперты предрекли взлет стоимости аренды жилья в одном городе

«Суточно.ру»: Аренда жилья в Геленджике с открытием аэропорта подорожает на 20 %

Краткосрочная аренда жилья в Геленджике после возобновления работы не действовавшего с 2022 года аэропорта может подорожать на 10-20 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В настоящее время существенного повышения цен не наблюдается, заявил директор по маркетингу сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Айрат Мусин. Он добавил, что динамика цен будет ясна в ближайшее время. Также ситуация зависит от цен на авиабилеты.

Рост стоимости краткосрочной аренды этим летом из-за открытия аэропорта вырастет на 10-15 процентов, предрекла эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская. Однако это будет возможно, только если авиасообщение будет регулярным и если по затратам путешествия в Геленджик не будут дороже, чем в Сочи, отметила она.

В настоящее время средняя ставка посуточной аренды в Геленджике составляет 6,9 тысячи рублей — на 19 процентов выше, чем год назад, и в два раза выше, чем в феврале 2022 года.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что стоимость перелета семьи — двух взрослых и ребенка до 12 лет — из Нижнего Новгорода в открывшийся аэропорт Геленджика и обратно сопоставима с двумя средними зарплатами по региону. Билеты из Нижнего Новгорода в Геленджик и обратно с багажом и пересадкой в Москве с 17 по 25 июля обойдутся в 181,6 тысячи рублей, из Санкт-Петербурга — 187,3 тысячи рублей, из Уфы и Казани — около 195 тысяч рублей, из Екатеринбурга — 199,3 тысячи рублей, из Перми — 222,5 тысячи рублей, из Челябинска и Омска — 231 тысячу рублей.