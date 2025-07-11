Эстония объявила о нескорой конференции по Украине

Эстония проведет конференцию по Украине в 2027 году

Эстония проведет конференцию по экономическому восстановлению Украины, которая пройдет только в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал, передает Гостелерадио ERR.

«Мы приглашаем все правительства, бизнес и гражданское общество присоединиться к нам и поддержать будущее Украины», — рассказал глава правительства.

Дополнительно уточняется, что за последние несколько лет Эстония выделила Украине порядка 42 миллионов евро на экономическое восстановление. Таллин также планирует направлять транши в будущем.

12 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин предложит помощь Киеву в случае возобновления боевых действий. По его словам, прибалтийская республика также обязана присутствовать за столом переговоров о гарантиях безопасности для Украины.