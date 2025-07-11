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15:49, 11 июля 2025Из жизни

Мужчина выжил в страшном ДТП и сел медитировать у разбитой машины

Mothership: На Тайване водитель выжил в ДТП и сел медитировать у дороги
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Globallookpress.com

На Тайване мужчина устроил страшное ДТП, выжил в нем и сел медитировать на обочине. Об этом сообщает издание Mothership.

Происшествие случилось 7 июля на лесной дороге в уезде Наньтоу. 32-летний водитель по фамилии Хуан не справился с управлением внедорожника и на большой скорости влетел сзади в серебристый седан, которым управлял 62-летний мужчина. Внедорожник проломил дорожное ограждение и несколько раз перевернулся. Передняя часть машины была полностью уничтожена.

При этом сам Хуан не только выжил, но и почти не пострадал. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили его медитирующим в позе лотоса на обочине рядом с разбитой машиной. Пожилой водитель седана тоже не поранился, хотя задняя часть машины была сильно помята.

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Хуан не смог дать полицейским никаких внятных пояснений по поводу ДТП. Врачи пришли к выводу, что он находился в шоковом состоянии. Ему обработали раны и отправили в больницу. Расследование происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Бразилии водитель и четыре пассажира легковушки чудом выжили после столкновения с грузовиком. Большегруз сбросил легковой автомобиль с моста.

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