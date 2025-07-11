На могиле покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта, похороненного в пятницу в Санкт-Петербурге, установили православный крест.
Это произошло вопреки имеющемуся мнению, что самоубийцам на могилах нельзя ставить крест. Почему его все же поставили, объяснил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В РПЦ объяснили, что Старовойт был крещен, однако прощание прошло без отпевания
По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство.
«Никаких разных мнений [о допустимости установки креста для самоубийц] не существует. Если человек православный христианин, крещен, то на его могиле может быть установлен крест. Вне зависимости [от того, что человек совершил неискупляемый смертный грех]. Любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил», — заявил Кипшидзе. Он добавил, что крещеному человеку не просто могут, но и должны установить крест на могиле.
При этом прощание со Старовойтом на Смоленском кладбище обошлось без православного отпевания из-за обстоятельств смерти. Накануне, 10 июля, на прощании в Центральной клинической больнице в Москве священник также ограничился лишь краткой молитвой.
Утверждалось также, что на могиле бывшего министра на петербургском кладбище может появиться только нейтральная табличка без христианской символики, но крест все же был установлен. Датой смерти на нем обозначено 7 июля.
На похороны Старовойта приехали несколько крупных чиновников и его девушка Полина
Утром в пятницу, 11 июля, Старовойта похоронили на Смоленском кладбище. Проститься с ним среди прочих пришла его 25-летняя девушка Полина, которую журналисты заметили с большим букетом красных роз, и несколько высокопоставленных лиц — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Всего пришли около 150 человек.
Полиция оцепила подходы к месту захоронения, ограничив доступ посторонних.
Похоронную процессию возглавили брат покойного, бывшая жена, дочери и мать. Возлюбленная чиновника Полина шла позади близких родственников.
Младшая дочь Старовойта, 15-летняя Анастасия, выступила с прощальной речью на похоронах отца. «Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я окончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе», — сказала она и уточнила, что их связь с отцом не обрывается.
Старшая дочь Старовойта, 18-летняя Ангелина, также поблагодарила его за все то, что он сделал для семьи. Также она указала, что экс-глава Минтранса был уникальным человеком — «он был всем».