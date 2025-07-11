В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

В РПЦ допустили установку креста на могиле Старовойта, несмотря на самоубийство

На могиле покончившего с собой экс-министра транспорта России Романа Старовойта, похороненного в пятницу в Санкт-Петербурге, установили православный крест.

Это произошло вопреки имеющемуся мнению, что самоубийцам на могилах нельзя ставить крест. Почему его все же поставили, объяснил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В РПЦ объяснили, что Старовойт был крещен, однако прощание прошло без отпевания

По его словам, Русская православная церковь (РПЦ) допускает установку крестов на могилах людей, совершивших самоубийство.

«Никаких разных мнений [о допустимости установки креста для самоубийц] не существует. Если человек православный христианин, крещен, то на его могиле может быть установлен крест. Вне зависимости [от того, что человек совершил неискупляемый смертный грех]. Любой крещеный человек остается крещеным, что бы он ни совершил», — заявил Кипшидзе. Он добавил, что крещеному человеку не просто могут, но и должны установить крест на могиле.

При этом прощание со Старовойтом на Смоленском кладбище обошлось без православного отпевания из-за обстоятельств смерти. Накануне, 10 июля, на прощании в Центральной клинической больнице в Москве священник также ограничился лишь краткой молитвой.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Утверждалось также, что на могиле бывшего министра на петербургском кладбище может появиться только нейтральная табличка без христианской символики, но крест все же был установлен. Датой смерти на нем обозначено 7 июля.

На похороны Старовойта приехали несколько крупных чиновников и его девушка Полина

Утром в пятницу, 11 июля, Старовойта похоронили на Смоленском кладбище. Проститься с ним среди прочих пришла его 25-летняя девушка Полина, которую журналисты заметили с большим букетом красных роз, и несколько высокопоставленных лиц — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Республики Алтай Андрей Турчак. Всего пришли около 150 человек.

Полиция оцепила подходы к месту захоронения, ограничив доступ посторонних.

Похоронную процессию возглавили брат покойного, бывшая жена, дочери и мать. Возлюбленная чиновника Полина шла позади близких родственников.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Младшая дочь Старовойта, 15-летняя Анастасия, выступила с прощальной речью на похоронах отца. «Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я окончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе», — сказала она и уточнила, что их связь с отцом не обрывается.

Старшая дочь Старовойта, 18-летняя Ангелина, также поблагодарила его за все то, что он сделал для семьи. Также она указала, что экс-глава Минтранса был уникальным человеком — «он был всем».