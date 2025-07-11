Дочь Старовойта выступила с прощальной речью на похоронах отца. Что она сказала?

Дочь Старовойта Ангелина произнесла прощальную речь и выразила сожаление

Младшая дочь бывшего главы Министерства транспорта России Романа Старовойта выступила с прощальной речью на похоронах отца. Траурную церемонию запечатлели на видео.

На записях, публикуемых в сети, видно прощание со Старовойтом на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. У могилы стоят венки. Вокруг все усыпано еловыми ветками. К отцу, лежащему в гробу с открытой крышкой, подходят дочери — 15-летняя Анастасия и 18-летняя Ангелина.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном, не увидишь, как я окончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, это будет благодаря тебе», — сказала младшая дочь и уточнила, что их связь с отцом не обрывается.

Старшая дочь Старовойта также поблагодарила его за все то, что он сделал для семьи. Также она указала, что экс-глава Минтранса был уникальным человеком — «он был всем».

Дочери экс-министра транспорта РФ Ангелина и Анастасия (справа налево на первом плане) Фото: Петр Ковалев / ТАСС

На похоронах присутствовала и девушка Старовойта

Медицинское образование имеет и Полина Копылова — девушка Романа Старовойта, которая также пришла на похороны. Известно, что диплом ей вручал лично Старовойт, возглавлявший тогда еще Курскую область.

На фоне произошедшего у 25-летней Копыловой начались проблемы, утверждает Mash. По данным канала, сейчас она живет в гостинице, начала страдать бессонницей и рискует быть отчисленной из ординатуры медвуза.

Девушка вынуждена жить в отеле, так как всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали. В частности, доступ запрещен в подмосковный дом экс-министра и его квартиру в Москве на Патриарших прудах, в которой жила мать Копыловой.

Россиянка хотела вернуться в родной Курск, но побоялась. Ее предупредили о якобы угрожающей опасности в городе. О какой опасности может идти речь, неизвестно.

«Царьград» также писал, что Старовойт и Копылова могли пожениться. В обоснование этого факта телеканал привел данные о том, что именно девушку силовики привезли первой на познание тела бывшего министра.

Полина Копылова (на первом плане) Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Тело экс-министра нашли в день его отставки

7 июля стало известно, что Романа Старовойта сняли с должности министра транспорта. Указ подписал президент Владимир Путин. О причинах такого решения не сообщалось.

Старовойт был главой Минтранса с мая 2024 года. Незадолго до этого он также занимал пост губернатора Курской области.

В тот же день его тело нашли в подмосковном Одинцово. Перед смертью он написал охране, где и когда его забрать. Прибыв на место, именно они нашли начальника мертвым.

Позднее тело Старовойта опознавала Копылова. 10 июля прошла церемония прощания — она состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. 11 июля бывшего министра похоронили в Санкт-Петербурге.