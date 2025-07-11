На Украине призвали отменить «безмозглую» Верку Сердючку за песни на русском

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал исполнение песен на русском языке артистом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка. На его высказывание обратило внимание агентство ТАСС.
В эфире одного из украинских шоу продюсер призвал «отменить» Данилко и заявил, что у исполнителя «нет мозгов».
«Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар», — сказал Кондратюк.
По его мнению, певец мог бы исполнять свой хит «Дольче Габбана» на украинском, поменяв окончания слов в двух местах. Однако артист этого не сделал, из-за чего продюсер вновь назвал его «безмозглым».
«Андрей Данилко приравнял себя к нацменьшинству. Это такое интеллектуальное нацменьшинство. Ему все равно», — добавил Кондратюк.
Ранее сообщалось, что Данилко матом ответил недовольным исполнением им ряда песен на русском языке.
До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Сердючки. Поводом стало исполнение им песен на русском в Киеве 13 июня. Однако позже Кремень заявил, что артист избежит наказания.