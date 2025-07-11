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14:22, 11 июля 2025Культура

На Украине призвали отменить «безмозглую» Верку Сердючку за песни на русском

Продюсер Кондратюк заявил, что у поющей на русском Верки Сердючки нет мозгов
Ольга Коровина

Фото: Maxim Burlak / Russian Look / Globallookpress.com

Украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал исполнение песен на русском языке артистом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка. На его высказывание обратило внимание агентство ТАСС.

В эфире одного из украинских шоу продюсер призвал «отменить» Данилко и заявил, что у исполнителя «нет мозгов».

«Не у всех есть мозги. Что делать? Ничего не делать. Умножить на ноль Верку Сердючку и ее русскоязычный репертуар», — сказал Кондратюк.

По его мнению, певец мог бы исполнять свой хит «Дольче Габбана» на украинском, поменяв окончания слов в двух местах. Однако артист этого не сделал, из-за чего продюсер вновь назвал его «безмозглым».

«Андрей Данилко приравнял себя к нацменьшинству. Это такое интеллектуальное нацменьшинство. Ему все равно», — добавил Кондратюк.

Ранее сообщалось, что Данилко матом ответил недовольным исполнением им ряда песен на русском языке.

До этого уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился в полицию с требованием принять меры в отношении Сердючки. Поводом стало исполнение им песен на русском в Киеве 13 июня. Однако позже Кремень заявил, что артист избежит наказания.

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