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18:28, 11 июля 2025Наука и техника

Найден легкий способ почувствовать себя счастливее

IJTR: Участие в очных мероприятиях помогает почувствовать себя счастливее
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Регулярное участие в очных мероприятиях — от фестивалей до фермерских рынков — помогает почувствовать себя счастливее. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Южной Австралии и Университета Флиндерса. Их работа опубликована в International Journal of Tourism Research (IJTR).

Авторы опросили более 350 человек и выяснили: те, кто чаще посещает офлайн-события, реже испытывают стресс и чаще чувствуют радость, воодушевление и удовольствие от жизни. Такие мероприятия также способствуют так называемому «потоку» — состоянию, когда человек полностью погружается в происходящее и теряет ощущение времени.

Интернет-мероприятия, по данным авторов, тоже приносят пользу — прежде всего повышают чувство личной значимости и достижения. Однако они не вызывают такого эмоционального отклика, как живое участие. Очные события помогают почувствовать радость, вовлеченность и связь с другими людьми, что делает их особенно важными для улучшения общего самочувствия и качества жизни.

Исследователи подчеркивают, что события важны не только как способ отдохнуть или развлечься. Они могут укрепить здоровье, повысить вовлеченность в учебу и работу, а также улучшить атмосферу в коллективах и на уровне целых сообществ.

Ранее ученые доказали, что танцы снижают уровень стресса и тревожности, способствуя выработке эндорфинов и укрепляя психологическую устойчивость. Особенно полезными оказались групповые занятия, усиливающие чувство принадлежности и эмоциональную разрядку.

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