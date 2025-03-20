Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:25, 20 марта 2025Наука и техника

Раскрыт простой способ борьбы со стрессом

Psychology of Sport and Exercise: Танцы помогают справиться со стрессом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Танцы могут стать эффективным способом снижения стресса и улучшения психического состояния, утверждают ученые. Исследование, опубликованное в Psychology of Sport and Exercise, показало, что ритмичные движения под музыку помогают регулировать уровень стресса, снижать тревожность и укреплять психологическую устойчивость.

Анализ данных подтвердил, что танцы способствуют снижению уровня кортизола — гормона стресса, стабилизируют сердечный ритм и артериальное давление, а также способствуют выработке эндорфинов и окситоцина, связанных с положительными эмоциями и чувством социальной связи. Музыкальные ритмы и двигательная активность помогают человеку переключаться на эмоциональное самовыражение, что снижает напряжение и способствует релаксации.

В рамках исследования ученые рассмотрели влияние различных видов танцев на уровень тревожности и физиологические показатели. Они пришли к выводу, что особенно эффективны групповые танцевальные занятия, так как они не только помогают высвобождению гормонов счастья, но и усиливают чувство принадлежности к коллективу, что также способствует снижению стресса.

Ученые подчеркивают, что регулярные занятия танцами могут стать доступной и эффективной альтернативой традиционным методам борьбы со стрессом. Специалисты рекомендуют включать танцевальные практики в программы общественного здоровья, а также использовать их как средство профилактики тревожных расстройств.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о легализации граждан Украины в России

    Жена Петросяна ответила на слухи о проживании в квартире Степаненко

    Россиянин наклеил усы с бородой и отправился убивать бывшую жену

    Поставки китайских грузовиков в Россию рухнули

    Россиянка с розовыми таблетками в бензобаке попала на видео

    Объяснен провал разведки ВСУ при заходе штурмовиков в окрестности Суджи по трубе

    Россиянам предрекли снижение числа рейсов за границу из-за нехватки самолетов

    В России ответили на слова Зеленского о готовности встречаться с представителями Москвы

    Последствия паводка в российском поселке попали на видео

    В Швеции провели два ракетных пуска с полигона Эсрейндж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше