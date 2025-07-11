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04:43, 11 июля 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор риска опухолей мозга

Neurology: Загрязненный воздух повышает риск развития менингиомы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Долговременное воздействие загрязненного воздуха может повышать риск развития менингиомы — одного из самых распространенных видов опухолей центральной нервной системы. К такому выводу пришли исследователи из Датского института онкологии, проанализировав данные почти 4 миллионов человек за 21 год. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Менингиома — это, как правило, доброкачественная опухоль, формирующаяся в оболочках головного и спинного мозга. Ученые обнаружили: у людей, которые на протяжении десяти лет подвергались высокому воздействию ультрамелких частиц, диоксида азота и других загрязнителей, риск развития опухоли был значительно выше. Например, при повышении концентрации PM2.5 на 4 мкг/м³ риск увеличивался на 21 процент.

Авторы подчеркивают, что речь идет именно о корреляции, а не доказанном причинно-следственном эффекте. Однако полученные данные поддерживают гипотезу о том, что загрязнение воздуха может влиять не только на легкие и сердце, но и на мозг — особенно учитывая способность ультрамелких частиц проникать через гематоэнцефалический барьер.

Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы уточнить механизмы этого воздействия и оценить возможные меры профилактики. Если связь подтвердится, борьба с городским смогом приобретет новое значение — уже как способ предотвращения опухолей мозга.

Ранее специалисты сообщили, что загрязненный воздух может вызывать те же генетические мутации, что и курение. Исследования показали: у некурящих людей, живущих в загрязненных районах, чаще фиксируются ключевые онкомутации.

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