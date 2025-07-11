Пентагон поделил беспилотники на группы и резко увеличил их закупки

TWZ: Пентагон анонсировал реформу по использованию военных беспилотников

Пентагон анонсировал реформу по использованию военных беспилотников, предполагающую, в частности, резкое увеличение закупок дронов. Об этом сообщает издание TWZ.

В публикации сообщается, что теперь в Вооруженных силах США к небольшим беспилотникам, в том числе ударным и дронам-камикадзе, будут относиться как к расходному материалу вроде ручных гранат, а не сложным летательным аппаратам. Анонсированные министром обороны Соединенных Штатов Питом Хегсетом изменения предполагают выделение нескольких групп дронов, заявки на приобретение которых могут создаваться командирами низшего звена.

В частности, к дронам группы 1 относят аппараты массой до 9 килограммов, высотой полета до 366 метров и скоростью до 185 километров в час, к группе 2 — дроны массой от 9,5 до 25 килограммов, высотой полета до 1067 метров и скоростью до 463 километра в час. К группе 3 Пентагон отнес беспилотники массой от 25,5 до 60,7 ​​килограмма, способные летать на высоте от 1000 до 5600 метров на скорости от 185 до 463 километров в час.

При этом к дронам групп 1 и 2 не будут применяться стандарты унификации НАТО, что позволяет военнослужащим непосредственно на местах проводить усовершенствования и доработки аппаратов, в частности, с использованием 3D-принтеров.

Ранее «Калашников» сообщил, что выполнил поставку по госконтракту беспилотников СКАТ 350М, которые активно применяют в зоне спецоперации.