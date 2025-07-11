Переломавший родному отцу ребра из-за путаницы россиянин предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет россиянин, перепутавший отца с вором

В Челябинске перед судом предстанет 48-летний мужчина, расправившийся с пожилым отцом из-за путаницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, в феврале мужчина отмечал свой день рождения и перебрал с алкоголем, после чего нанес гостившему у него отцу 39 ударов по голове и телу.

Обвиняемый пояснил: он думал, что отец ушел, и лег спать, а ночью проснулся из-за шума и увидел «незнакомца». Его мужчина принял за вора, повалил на пол и стал избивать, а затем обратился к соседке с просьбой вызвать полицию и скорую. Потерпевшего доставили в больницу, где у него диагностировали не менее 27 переломов ребер и многочисленные раны головы. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Мужчина признал вину.

Ранее сообщалось, что суд взял под стражу жителя Видного, избившего пасынка и заставившего это снять другого ребенка.

