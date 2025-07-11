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19:12, 11 июля 2025Силовые структуры

Инвалид из Подмосковья заставил ребенка снять избиение пасынка битой ради одной цели

Суд взял под стражу жителя Видного, избившего ребенка и заставившего это снять
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Подмосковье суд взял под стражу жителя Видного за избиение ребенка бейсбольной битой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину обвиняют в преступлении по статьям о покушении на малолетнего, совершенное с особой жестокостью, и истязании несовершеннолетних с особой жестокостью. Он пробудет в СИЗО до 10 сентября.

По данным следствия, 7 июля в поселке Дрожжино россиянин из внезапно возникшей неприязни нанес 11-летнему сыну сожительницы множественные удары битой по голове и туловищу. Происходящее он заставил снимать другого ребенка для того, чтобы дети боялись трогать его деньги. Ранее он также неоднократно истязал трех несовершеннолетних детей сожительницы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Об избиении ребенка стало известно 11 июля. Сообщалось, что избивший — инвалид. Он признался в содеянном.

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