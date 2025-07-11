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10:31, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о вызывающей поражение почек приправе

Биолог Баранова предупредила, что чабрец может вызывать поражение почек и печени
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ольга Головко / Ольга Головко

Биолог Екатерина Баранова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредила об опасности популярной приправы. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Баранова предостерегла от частого употребления чабреца (тимьяна). По ее словам, эта приправа в больших количествах может вызывать поражение почек и печени.

При этом врач-реабилитолог Сергей Агапкин отметил, что чабрец может помочь при заболеваниях дыхательных путей. Это растение есть в составе многих средств от кашля, уточнил он.

Ранее Баранова назвала продукты, способные отбеливать зубы. Она сообщила, что таким свойством обладают некоторые ягоды.

Перед этим Агапкин раскрыл снижающий давление напиток. Специалист посоветовал включить его в рацион в том числе и тем, кто хочет защититься от деменции.

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