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09:18, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Прославившаяся из-за неприличного жеста телеведущая изобразила крик павлина в эфире

Ведущая BBC News Марьям Мошири изобразила крик павлина в прямом эфире
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: thesun.co.uk

Британская телеведущая Марьям Мошири, ранее прославившаяся из-за неприличного жеста в прямом эфире, изобразила крик павлина в новостной программе телеканала BBC News. Отрывок эфира опубликован в соцсети X.

Мошири вела программу The World Today with Maryam Moshiri («Мир сегодня с Марьям Мошири») и рассказывала о гуляющем на свободе павлине, на которого пожаловались жители английского графства Уилшир. Затем в программе показали, как птица, стоя на крыше частного дома, издает громкие звуки.

«Продюсер заявил, что мне, определенно, не стоит пытаться изображать павлина, но я все равно это сделаю», — сказала телеведущая. После этого Мошири трижды сымитировала крик птицы. «Разве это не классно?» — добавила она.

На своей странице в X ведущая также пошутила о том, что у нее получилось лучше изображать павлина, нежели чайку, чей крик она ранее пыталась сымитировать в новостной программе.

В 2023 году Мошири показала неприличный жест в прямом эфире BBC News. Позднее она извинилась перед зрителями за свое поведение и объяснила его шуткой, которая не должна была попасть в эфир.

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