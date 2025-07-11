Военный раскрыл особенности переданных Минобороны ракет «Вихрь-1»

Военный Дандыкин: Ракеты «Вихрь-1» облегчат работу вертолетчиков в зоне СВО

Ракеты «Вихрь-1», которые концерн «Калашников» передал Минобороны России в рамках государственного контракта, облегчат работу российских вертолетчиков в зоне специальной военной операции, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенность техники специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Это модернизированная ракета для вертолетов, которая управляется и позволяет на большом расстоянии на удалении днем и ночью поражать объекты противника, бронированные прежде всего. То есть это уже связанно с накопленным опытом. Повышаются ТТХ изделий», — сообщил Дандыкин.

Это облегчит работу нашим вертолетчикам, которые героически действуют в зоне СВО Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее концерн «Калашников» отгрузил Минобороны России партию управляемых ракет «Вихрь-1». В зоне СВО ракета используется вертолетами Ка-52 «Аллигатор» для поражения вражеских летательных аппаратов, укреплений, опорных пунктов и живой силы.

