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10:47, 11 июля 2025Из жизни

Родители отбили шестилетнего сына у похитителя и попали на видео

NYP: В США родители из Нью-Йорка отбили шестилетнего сына у похитителя
Никита Савин
Никита Савин

В США мужчина попытался похитить шестилетнего ребенка, но родители сумели спасти сына и помогли поймать злоумышленника. Видео случившегося публикует New York Post (NYP).

Инцидент произошел в районе Кони-Айленд Нью-Йорка вечером в воскресенье, 6 июля. В ролике, снятом очевидцем, видно, как мужчина в черной одежде и странной шапке хватает шестилетнего Рашема Ганта и пытается уйти с ним. На крики сына прибежали его родители и бросились на похитителя. После этого мужчина швырнул мальчика им под ноги и попытался скрыться. «Наверное, он думал, что я не побегу за ним, если он бросит его. А я побежала», — рассказала мать ребенка Шарон Робинсон о том, как отбила сына у преступника.

В итоге ей с мужем удалось догнать злоумышленника и повалить его на землю. При этом подоспевшая полиция сначала набросилась на родителей пострадавшего и переключилась на похитителя после вмешательства свидетелей. Преступником оказался 36-летний Джонатан Робалино. Мотивы его поступка неясны. Ему предъявили обвинения в нападении и попытке похищения.

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Мальчика доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии. Робинсон рассказала, что сын перенес сильный шок и проплакал всю дорогу до клиники.

Ранее в Нью-Йорке отец спас 11-летнюю дочь от насильника, который затащил ее в кусты. Злоумышленник напал на девочку, когда она каталась с отцом на велосипеде по парку.

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