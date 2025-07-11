Россиянин поднял штангу весом 410 килограммов

Житель Воронежа Кутепов поднял штангу весом 410 килограммов

27-летний житель Воронежа Никита Кутепов побил собственный рекорд, подняв штангу весом 410 килограммов. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Отмечается, что спортсмен стал единственным в регионе мастером спорта России международного класса по классическому пауэрлифтингу. Кутепов выполнил все условия, за один сезон показал хороший результат на чемпионате России, затем на Кубке страны и несколько раз успешно прошел допинг-контроль.

Мужчина стал пауэрлифтером 3,5 года назад, до этого он занимался тяжелой атлетикой. У него на счету пять рекордов России по приседанию со штангой.

Ранее сообщалось, что мастер спорта России по пауэрлифтингу Ринат Сулейменов из Саратова побил 11-летний рекорд страны в приседании во время чемпионата РФ в Мурманске. Чемпионат в дисциплине «троеборье классическое» проходил с 16 по 23 июня. Сулейменов занял второе место в весовой категории до 105 килограммов.