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13:40, 11 июля 2025Моя страна

Россиянин поднял штангу весом 410 килограммов

Житель Воронежа Кутепов поднял штангу весом 410 килограммов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ВГТРК

27-летний житель Воронежа Никита Кутепов побил собственный рекорд, подняв штангу весом 410 килограммов. Об этом сообщает «Вести Воронеж».

Отмечается, что спортсмен стал единственным в регионе мастером спорта России международного класса по классическому пауэрлифтингу. Кутепов выполнил все условия, за один сезон показал хороший результат на чемпионате России, затем на Кубке страны и несколько раз успешно прошел допинг-контроль.

Мужчина стал пауэрлифтером 3,5 года назад, до этого он занимался тяжелой атлетикой. У него на счету пять рекордов России по приседанию со штангой.

Ранее сообщалось, что мастер спорта России по пауэрлифтингу Ринат Сулейменов из Саратова побил 11-летний рекорд страны в приседании во время чемпионата РФ в Мурманске. Чемпионат в дисциплине «троеборье классическое» проходил с 16 по 23 июня. Сулейменов занял второе место в весовой категории до 105 килограммов.

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