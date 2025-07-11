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14:54, 11 июля 2025Силовые структуры

Россиянка перевела деньги псевдорелигиозному движению «Аллатра» и попала под суд

Жительницу Самары осудят за финансирование псевдорелигиозного движения «Аллатра»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Самаре суд рассмотрит дело 56-летней местной жительницы, обвиняемой в оказании финансовых услуг иностранной неправительственной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 февраля 2024 года обвиняемая перевела 40 тысяч рублей на нужды и обеспечение деятельности псевдорелигиозного движения «Аллатра» (признана в РФ экстремистской организацией), основанного на Украине.

Следователи возбудили дело по части 2 статьи 282.1 («Оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ») УК РФ.

Ранее в Туапсе сотрудники ФСБ задержали мужчину за финансирование запрещенного в России подразделения Вооруженных сил Украины.

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