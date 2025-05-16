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13:21, 16 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за финансирование ВСУ

ФСБ: В Туапсе задержали мужчину за финансирование ВСУ через криптовалюту
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Туапсе сотрудники ФСБ задержали мужчину за финансирование запрещенного в России подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, подозреваемый связался с представителем террористической организации и переводил им деньги на биткоин-кошелек. При обыске у задержанного нашли незарегистрированное оружие, прицелы и наркотики.

Возбуждено дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что Курганский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника правоохранительных органов из Катайска за госизмену в пользу Киева.

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