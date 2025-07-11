Школьница расправилась с родителями и полгода избегала разоблачения

В США школьницу арестовали за убийство родителей

В штате Джорджия, США, 17-летнюю Сару Грейс Патрик обвинили в расправе над матерью и отчимом, которая произошла полгода назад. Об этом сообщает Fox 5.

В феврале девушка позвонила в полицию и сообщила, что ее младшая сестра нашла в спальне бездыханных родителей с огнестрельными ранениями. Сотрудники полиции не смогли найти следы проникновения в дом, лишь одна дверь была приоткрыта. Из дома ничего не пропало.

Пресс-секретарь офиса шерифа округа Кэрролл Эшли Халси рассказала, что полицейские занимались этим делом шесть месяцев. Они изучили множество улик, прежде чем арестовать Патрик. По их мнению, школьница полгода избегала разоблачения, поскольку умело притворялась скорбящей дочерью.

Полицейские еще не установили мотивы преступления. «Мы не знаем, что происходит в голове у ребенка, который хочет причинить вред своим родителям», — отметила Халси. Она рассказала, что Патрик часто переезжала и в каждом новом городе жила с каким-либо родственником. Полицейские не исключают, что в преступлении могут быть замешаны и другие члены семьи. Они проверяют все зацепки.

Ранее сообщалось, что в Риу-Верди-ди-Мату-Гросу, Бразилия, двухлетний ребенок случайно расправился с матерью, Деборой Родригес Монтейра. Он играл с пистолетом отца и случайно выпустил пулю в женщину.

