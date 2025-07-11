Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:33, 11 июля 2025Из жизни

Школьница расправилась с родителями и полгода избегала разоблачения

В США школьницу арестовали за убийство родителей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Fox5

В штате Джорджия, США, 17-летнюю Сару Грейс Патрик обвинили в расправе над матерью и отчимом, которая произошла полгода назад. Об этом сообщает Fox 5.

В феврале девушка позвонила в полицию и сообщила, что ее младшая сестра нашла в спальне бездыханных родителей с огнестрельными ранениями. Сотрудники полиции не смогли найти следы проникновения в дом, лишь одна дверь была приоткрыта. Из дома ничего не пропало.

Пресс-секретарь офиса шерифа округа Кэрролл Эшли Халси рассказала, что полицейские занимались этим делом шесть месяцев. Они изучили множество улик, прежде чем арестовать Патрик. По их мнению, школьница полгода избегала разоблачения, поскольку умело притворялась скорбящей дочерью.

Материалы по теме:
«Вы никогда его не найдете» Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Вы никогда его не найдете»Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
24 апреля 2019
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Полицейские еще не установили мотивы преступления. «Мы не знаем, что происходит в голове у ребенка, который хочет причинить вред своим родителям», — отметила Халси. Она рассказала, что Патрик часто переезжала и в каждом новом городе жила с каким-либо родственником. Полицейские не исключают, что в преступлении могут быть замешаны и другие члены семьи. Они проверяют все зацепки.

Ранее сообщалось, что в Риу-Верди-ди-Мату-Гросу, Бразилия, двухлетний ребенок случайно расправился с матерью, Деборой Родригес Монтейра. Он играл с пистолетом отца и случайно выпустил пулю в женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

    На Украине признали неизбежность коллапса фронта

    Школьница расправилась с родителями и полгода избегала разоблачения

    Россиянам рассказали об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

    США завершили программу своего «Каспийского монстра»

    Двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида

    ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков

    Россиянам рассказали о приводящих к чувствительности зубов причинах

    Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

    В Сумской области начали находить тела наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости