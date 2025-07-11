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23:49, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Стало известно о намеренном отказе Нетаньяху остановить войну в Газе

NYT: Нетаньяху мог остановить войну в Газе еще весной 2024 года, но не стал
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог остановить войну в Газе еще весной прошлого года, но не стал этого делать, чтобы пролонгировать свое пребывание у власти. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на десятки документов и интервью с более чем 100 источниками.

Уточняется, что решение политик принял под давлением ультраправых союзников.

Согласно расследованию, решение Нетаньяху сохранить коалицию и власть стоило отказа от соглашения, которое могло «спасти тысячи жизней, вернуть заложников», а также проложить путь к исторической сделке с Саудовской Аравией.

7 июля более 80 палестинцев погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа.

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