Стало известно о смерти сотрудника МЧС при ликвидации последствий удара ВСУ по Туле

В МЧС сообщили о смерти сотрудника при ликвидации последствий удара ВСУ по Туле

В МЧС сообщили о смерти сотрудника при ликвидации последствий удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туле. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регионального управления МЧС в Telegram.

В ночь на 11 июля регион был атакован беспилотниками.

Речь идет о 38-летнем инструкторе-пожарном Илье Ковалеве. Его не стало при ликвидации последствий налета в областном центре — Туле. Мужчина прослужил в МЧС 16 лет, имел ведомственные награды. У Ковалева остались жена и девятилетний сын.

В ночь на 11 июля ВСУ атаковали сразу несколько регионов России. Одним из них стала Курская область, где украинские войска пытаются возвратить контроль над некогда удерживаемыми ими территориями. В небе над регионом было сбито сразу семь беспилотников самолетного типа.