Суд оценил шансы сидящего за педофилию заслуженного тренера СССР выйти из колонии

Свердловский суд отказал в УДО тренеру Ражеву, получившему 2 года за педофилию

Свердловский областной суд отказал в условно-досрочном освобождении 87-летнему заслуженному тренеру СССР Николаю Ражеву, осужденному за педофилию на два года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по апелляционной жалобе подсудимого на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, который еще в апреле оценил шансы тренера выйти из колонии досрочно и не нашел оснований для удовлетворения соответствующего ходатайства.

В октябре 2023 года суд приговорил Ражева к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить 100 тысяч рублей матери потерпевшей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал конфликт между ним и 10-летней девочкой. 18 февраля 2021 года школьница пришла на тренировку к Ражеву, но тот не пустил ее на занятия, так как она не была записана и у нее не было медицинской справки.

Потом тренер выгнал ее, потому что она мешала остальным тренироваться. Дома девочка пожаловалась матери, что тренер к ней приставал. По словам коллеги осужденного Сергея Стяжкова, у следствия не было доказательств вины пенсионера, тем более что в залах, где он вел кружки, были видеокамеры. Однако следователи якобы обманом выманили у пенсионера признательные показания, пообещав, что на время расследования не будут отправлять его в СИЗО, а отпустят домой, а суд позже сочтет признание не соответствующим действительности. Обвинение настаивало на семилетнем приговоре тренеру.