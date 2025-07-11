Трампу отказали в возможности выступить в парламенте в Великобритании

The Independent: Трампу не дали выступить в парламенте в Великобритании

Президенту США Дональду Трампу отказали в возможности выступить в парламенте во время его государственного визита в Великобританию. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что решение было принято всего через несколько дней после того, как французскому лидеру Эммануэлю Макрону была оказана честь выступить в парламенте. Там он призвал Великобританию и Францию ​​«вместе нести бремя европейской безопасности».

По данным The Telegraph, ожидается, что Трамп не посетит Букингемский дворец и не совершит церемониальную поездку в карете по Мэллу в Лондоне — это было традицией государственных визитов других мировых лидеров.

Ранее сообщалось, что у Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера есть разногласия в том, как вести себя с Дональдом Трампом.