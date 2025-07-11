В Британии рассказали об омрачивших конференцию по Украине действиях России

The Guardian: Успехи российских войск омрачили конференцию по Украине в Риме

Успехи российских войск и опасения европейских политиков, связанные с возможным разделом Украины, омрачили конференцию в Риме. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны», — утверждается в публикации.

В материале также отмечается, что существует серьезная неопределенность относительно мирного плана, который, как предполагается, будет включать территориальные уступки Киева в пользу Москвы.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung писала, что конференция в Риме по восстановлению Украины является спектаклем, а ее участники — военными спекулянтами.