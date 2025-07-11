В Харьковской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрыва

Глава Харьковской ОВА Синегубов: В Чугуеве начался пожар на промышленном объекте

В Чугуеве Харьковской области Украины после серии взрывов начался пожар на промышленном объекте. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Шесть беспилотников попали по промышленному предприятию. Возник пожар», — заявил чиновник.

О как именно предприятии идет речь, не уточняется.

Ранее издание TWZ, ссылаясь на украинского отставного высокопоставленного офицера, сообщило, что сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращения поставок средств противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских систем Patriot, имеет «каскадный эффект» для обороноспособности Украины.