В Харьковской области сообщили о пожаре на промышленном объекте после взрыва

В Чугуеве Харьковской области Украины после серии взрывов начался пожар на промышленном объекте. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
«Шесть беспилотников попали по промышленному предприятию. Возник пожар», — заявил чиновник.
О как именно предприятии идет речь, не уточняется.
Ранее издание TWZ, ссылаясь на украинского отставного высокопоставленного офицера, сообщило, что сочетание возросших атак Вооруженных сил России и сокращения поставок средств противовоздушной обороны (ПВО), прежде всего американских систем Patriot, имеет «каскадный эффект» для обороноспособности Украины.