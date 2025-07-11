В Кремле рассказали о разочаровании из-за настырности европейцев

Песков: РФ разочарована желанием Европы разместить войска на территории Украины

Российская сторона разочарована настырностью лидеров европейских стран в их желании разместить войска на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, подобная «настырность европейских руководителей» в намерении дислоцировать войска на Украине «укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

В апреле шесть европейских стран из «коалиции желающих» заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия.