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13:13, 11 июля 2025Мир

В Кремле рассказали о разочаровании из-за настырности европейцев

Песков: РФ разочарована желанием Европы разместить войска на территории Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Российская сторона разочарована настырностью лидеров европейских стран в их желании разместить войска на территории Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Действительно, мы весьма разочарованы в связи с тем, что абсолютно понятные и последовательные сигналы, которые посылаются из Москвы на этот счет», — сказал представитель Кремля.

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По словам Пескова, подобная «настырность европейских руководителей» в намерении дислоцировать войска на Украине «укладывается в общую канву нынешних настроений — настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».

В апреле шесть европейских стран из «коалиции желающих» заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия.

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