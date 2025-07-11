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13:56, 11 июля 2025Россия

В Крыму бойцы СВО получат новую выплату

Участники СВО из Крыма получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участники СВО из Крыма получат единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По 200 тысяч рублей получат военнослужащие, которые участвовали в спецоперации с ее начала и до 21 сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

«Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тысяч рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент», — написал Аксенов.

На получение новой выплаты будут иметь право военнослужащие, которые были зарегистрированы в Крыму и поступили на службу в указанный период.

В начале июля в Новосибирской области увеличили размер выплат новобранцам спецоперации. Ее повысили сразу вдвое. Теперь военнослужащие будут получать два миллиона рублей «подъемных», которые складываются из региональной части и единой федеральной, составляющей 400 тысяч рублей.

ЖЗЛ
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