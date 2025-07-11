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15:48, 11 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на атаку ВСУ на Крым

Депутат Госдумы Заварзин: Россия усилит меры по противодействию ВСУ в Крыму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усиливают атаки на Крым из-за сезона отдыха у россиян, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Виктор Заварзин. Он также добавил, что перед российскими военными поставлена задача по противодействию ударам.

«Мы продолжаем сбивать беспилотники противника в Крыму. Идет предметная работа. Поставлена четкая задача по работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Все это не дает стопроцентной гарантии, но принимать меры необходимо», — подчеркнул депутат.

По словам Заварзина, было принято решение об усилении мер противодействия атакам беспилотников противника. «Сейчас сезон отдыха, и они активно пытаются навредить народу. Вот и посылают беспилотники. Принято решение усилить РЭБ по всему Крыму, но исключить атаки на сто процентов, к сожалению, нельзя», — заключил политик.

Ранее стало известно, что украинский беспилотник был сбит в небе над полуостровом 11 июля. Речь идет о дроне самолетного типа.

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