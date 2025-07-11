Минобороны России: ВСУ атаковали Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Украинский беспилотник был сбит в небе над полуостровом 11 июля. Речь идет о дроне самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и способны преодолевать значительные расстояния.

Одновременно с атакой по Крыму ВСУ попытались ударить по Брянской области. Там средствами противовоздушной обороны было сбито три дрона самолетного типа.

В ночь на 11 июля ВСУ атаковали Тульскую область. В региональном главке МЧС России сообщили о смерти сотрудника — он участвовал в ликвидации последствий удара.