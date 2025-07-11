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11:42, 11 июля 2025Россия

ВСУ атаковали Крым

Минобороны России: ВСУ атаковали Крым
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крым. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Украинский беспилотник был сбит в небе над полуостровом 11 июля. Речь идет о дроне самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие летательные аппараты обладают большой ударной мощью и способны преодолевать значительные расстояния.

Одновременно с атакой по Крыму ВСУ попытались ударить по Брянской области. Там средствами противовоздушной обороны было сбито три дрона самолетного типа.

В ночь на 11 июля ВСУ атаковали Тульскую область. В региональном главке МЧС России сообщили о смерти сотрудника — он участвовал в ликвидации последствий удара.

ЖЗЛ
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