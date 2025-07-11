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17:03, 11 июля 2025Экономика

В России упало количество одного вида банкротств

«Федресурс»: Число корпоративных банкротств в РФ упало больше чем на 30 %
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Во II квартале 2025 года в России произошло 1580 корпоративных банкротств, что на 30,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс).

Комментируя эту статистику, первый замминистра экономического развития Максим Колесников отметил, что объем процедур банкротств юридических лиц продолжает серьезно уменьшаться. В настоящее время его ведомство готовит комплексную реформу института банкротства.

«Одна из целей — увеличить число реабилитационных процедур и максимально быстро возвращать активы, если это возможно, в экономический оборот», — сказал он.

Руководитель Федресурса Алексей Юхнин предположил, что кредиторы в РФ стали реже прибегать к ликвидационной процедуре, когда шансы вернуть деньги оказываются небольшими.

Ранее сообщалось, что в России решили не давать возможности избавляться от необходимости погашать кредиты с помощью процедуры банкротства, если займы были набраны на роскошную жизнь.

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