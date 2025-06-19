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09:13, 19 июня 2025Экономика

Россиянам запретили банкротиться после роскошной жизни взаймы

Верховный суд: Вести роскошную жизнь на кредиты, а потом списать их не получится
Дмитрий Воронин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Вести роскошную жизнь на кредиты, чтобы впоследствии избавиться от необходимости их погашать при помощи процедуры банкротства в России не получится. О таком тезисе из обзора судебной практики Верховного суда (ВС) РФ пишет РИА Новости.

Запрет банкротства после люксовой жизни взаймы в материалах проиллюстрировали примером сотрудника одного из банков страны, который, получая хорошую зарплату, все же набрал кредитов, а когда пришло время их гасить, уволился, не стал искать другую работу и подал заявление о банкротстве.

Суд изучил выписки по его банковским счетам и увидел, что значительная часть трат связана с покупкой брендовой одежды, посещением дорогих ресторанов и заказами элитного такси, после чего решил, что тот намеренно набрал кредитов, не собираясь их отдавать. При этом его доход позволял покрыть «необходимые потребности» и вернуть долги, а человек, набрав кредитов, просто не собирался этого делать. В итоге списать долги по процедуре банкротства он не смог.

В обзоре говорится, что наращивание долгов «в целях ведения роскошного образа жизни» с целью освободиться от них посредством банкротства «может быть признано основанием для отказа в освобождении от обязательств».

Ранее ВС отказался списать долги россиянину, набравшему кредитов в восьми разных банках, указав в решении, что мужчина воспользовался задержкой обновления информации о займах в бюро кредитных историй и не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».

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