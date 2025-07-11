В российском регионе десятки людей попали в больницу из-за роллов

В Адыгее десятки людей попали в больницу из-за роллов, купленных в суши-баре Yappi. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot проверка».
Все произошло в городе Майкоп. Более 32 человек госпитализировали после посещения суши-бара. Известно, что все пострадавшие ели морепродукты из этого заведения. Врачи диагностировали у отравившихся сальмонеллез.
Среди пострадавших, по предварительным данным, около семи детей. На данный момент прием заказов на сайте кафе приостановлен. Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело.
Ранее в Магарамкентском районе Дагестана произошло массовое отравление жителей пяти населенных пунктов. Известно, что число пострадавших превысило 300 человек. Причиной отравления называют питьевую воду.