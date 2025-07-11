В США рассказали о «зашифрованном послании» Трампа России и Украине

Semafor: Смена позиции Трампа по Украине является посланием Путину и Зеленскому

Изменение позиции президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта являются частью переговорной стратегии. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на источник.

Собеседник издания назвал сдвиг позиции главы Белого дома зашифрованным посланием Москве и Киеву. По его словам, подчеркнул, и президенту РФ Владимиру Путину, и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует знать о том, что «все возможно, если они не отступят».

Сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст отметила, что Трамп стал немного активнее противостоять российскому коллеге.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов рассказал, что США ждут изменения позиции России по Украине в принципиальных для нее вопросах, однако это невозможно.