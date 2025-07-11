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12:58, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши!» срочно потребовалась помощь врачей

Известной телеведущей Ангелине Вовк срочно потребовалась помощь врачей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Бывшей ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелине Вовк срочно потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, известной телеведущей стало плохо утром 11 июля. К ней домой приехала скорая помощь, сейчас медики решают вопрос о госпитализации.

В феврале 2024 года сообщалось, что Вовк доставили в больницу из-за обострения хронической болезни. Также утверждалось, что у нее возникли проблемы с бронхами. Позднее директор телеведущей опровергла информацию о ее госпитализации.

Ангелина Вовк была ведущей таких советских передач, как «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». В 2019 году она получила звание народной артистки России.

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