Бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши!» срочно потребовалась помощь врачей

Известной телеведущей Ангелине Вовк срочно потребовалась помощь врачей

Бывшей ведущей программы «Спокойной ночи, малыши!» Ангелине Вовк срочно потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, известной телеведущей стало плохо утром 11 июля. К ней домой приехала скорая помощь, сейчас медики решают вопрос о госпитализации.

В феврале 2024 года сообщалось, что Вовк доставили в больницу из-за обострения хронической болезни. Также утверждалось, что у нее возникли проблемы с бронхами. Позднее директор телеведущей опровергла информацию о ее госпитализации.

Ангелина Вовк была ведущей таких советских передач, как «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши!». В 2019 году она получила звание народной артистки России.