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12:34, 11 июля 2025Забота о себе

Названы самые опасные продукты для перекуса

Диетолог Васкес призвал отказаться от печенья и фруктов на перекус
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Chris Hardy / Unsplash

Диетолог Хесус Васкес призвал тщательно выбирать продукты для перекуса, чтобы избежать проблем со здоровьем. Его слова приводит издание El Español.

Самыми опасными перекусами Васкес назвал печенье, белый хлеб и фрукты. Как пояснил специалист, эти продукты приводят к повышению уровня глюкозы в крови.

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Врач объяснил, что избыток глюкозы вреден для клеток. Если ее уровень повышается, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы очистить кровь. Васкес уточнил, что регулярное повышение уровня глюкозы, которое провоцируют перекусы, может привести к серьезным проблемам с поджелудочной железой.

Ранее диетолог Екатерина Стрельникова рассказала о продуктах, которые помогают при болях в суставах. Так, людей с этой проблемой она призвала включить в рацион сыр и орехи.

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