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12:02, 11 июля 2025Силовые структуры

Выносившим детали к РЛС зенитных ракетных комплексов с российского завода подтвердили срок

Суд признал законным приговор в 7 лет экс-сотрудникам представительства МО РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

Рассмотрев жалобы осужденных офицеров, апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены приговора. В январе Реутовский военный гарнизонный суд приговорил их к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей и лишением воинских званий подполковника и капитана третьего ранга соответственно. Также с них взыскано 102 миллиона рублей.

Суд установил, что они с 2012 по 2021 год вывезли с территории предприятия с целью продажи 200 изделий, используемых для производства радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов. Им помогали подчиненный, начальник лаборатории, водитель и гендиректор коммерческой фирмы, который сбывал украденное. По данным ФСБ, согласно криминальной схеме начальник лаборатории готовила подложную техническую документацию о неисправном состоянии деталей, на основании чего их браковали, а затем вывозили с завода.

Техан и его сообщники в основном выносили клистроны усилительные импульсного действия КИУ-172 для радиолокационных станций, отмечает «Коммерсантъ». Размер хищений следствием был оценен в 304 миллиона рублей.

Всех участников незаконного бизнеса задержали с поличным в сентябре 2021 года.

НПП «Исток» — ведущее предприятие радиоэлектронной промышленности России.

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