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17:08, 31 января 2025Силовые структуры

Экс-сотрудников военного представительства Минобороны осудили за продажу деталей РЛС

В Подмосковье суд приговорил двоих военных за продажу деталей РЛС
Варвара Митина (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Подмосковье суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего начальника военного представительства Минобороны России Александра Тихана и его заместителя Тимура Сихова по делу о хищении и продаже продукции оборонного предприятия. Об этом сообщает «Интерфакс».

Их оштрафовали на 700 тысяч рублей и лишили воинских званий.

По версии следствия, в период с 2012 по 2021 год Техан и его заместитель организовали вывоз с территории предприятия «НПП "Исток" им. Шокина» более 200 изделий, которые использовались для производства радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов. Далее детали РЛС продавались.

Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал директора компании «Торговый дом "Курск"» Дениса Федорова, обвиняемого в хищении 43,5 миллиона рублей, выделенных на устройство фортификационных сооружений на территории Курской области.

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