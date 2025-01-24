Похитившего миллионы рублей на защитные сооружения в Курской области арестовали

Суд арестовал директора «Торговый дом "Курск"» Федорова за хищение 43,5 млн руб

Ленинский районный суд Курска арестовал директора компании «Торговый дом "Курск"» Дениса Федорова, обвиняемого в хищении 43,5 миллиона рублей, выделенных на устройство фортификационных сооружений на территории Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта.

По версии следствия, Федоров на своем посту в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств.

Ранее 24 января сообщалось, что украинского военного осудят за расправу над тремя безоружными российскими военнослужащими в Курской области.