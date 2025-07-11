Зафиксировано масштабное загрязнение Атлантического океана

Nature: В Атлантическом океане зафиксировано тревожное загрязнение нанопластиком

Ученые из Нидерландов выявили тревожный масштаб загрязнения Атлантики нанопластиком — частицами размером менее микрометра. Эти крошечные фрагменты, почти невидимые для глаза, могут составлять до 27 миллионов тонн пластикового мусора в северной части Атлантического океана. Это больше, чем объем более крупных пластиковых частиц, найденных в Мировом океане. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Команда из Утрехтского университета брала пробы на разных глубинах в 12 точках океана. С помощью высокоточного сканирования они обнаружили повсеместное присутствие нанопластика, особенно вблизи побережий и в субтропических водоворотах — местах, где мусор концентрируется и дробится.

Наиболее часто встречались пластики, используемые в бутылках и упаковках: ПЭТ, ПВХ и полистирол. А вот полиэтилен и полипропилен, распространенные в окружающей среде, почти не фиксировались — возможно, из-за технических ограничений методов анализа.

По словам исследователей, столь мелкий пластик может вести себя непредсказуемо, проникая в ткани живых организмов и взаимодействуя с окружающей средой иначе, чем более крупные частицы. Ученые призывают срочно ограничить попадание пластика в океаны, так как на этом уровне борьбы с последствиями уже недостаточно.

Ранее стало известно, что компоненты солнцезащитных кремов могут усиливать загрязнение океанов. Вещества из состава кремов мешают разложению пластика в морской воде и способствуют размножению опасных бактерий на его поверхности.