Американца арестовали за угрозы Трампу в интернете

Американца арестовали за обещание повторить покушение на Трампа

Жителя США арестовали за данное в интернете обещание повторить покушение на президента страны Дональда Трампа. Как уточняет прокуратура западного округа штата Техас, 52-летний житель Сан-Антонио Роберт Эррера опубликовал угрозу в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Эррера прокомментировал публикацию новостного агентства, касающуюся запланированного визита Трампа в Техас фразой "Я не пропущу", опубликовав также фотографию главы государства в окружении агентов Секретной службы США сразу после покушения 13 июля 2024 года в Пенсильвании», — отметили в прокуратуре.

В материалах дела утверждается, что другой пользователь социальной сети ответил Эррере, что у него не будет такой возможности, на что американец ответил: «Я приду за тобой», прикрепив фотографию штурмовой винтовки и магазинов в ней. Из-за этого расследованием занимается не только местное полицейское управление, но и Секретная служба США.

Ранее стало известно, что немецкий сатирик Себастиан Хотц, известный под именем El Hotzo — Эль Хотцо, предстанет перед судом после шутки про покушение на Трампа. Речь идет о его публикациях в соцсети X за 2024 год.