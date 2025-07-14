Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:48, 14 июля 2025Интернет и СМИ

В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

АС: США могут в будущем вновь приостановить поставку оружия Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США могут в будущем вновь приостановить поставку оружия Украине. Такие проблемы предрек Киеву обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для американского журнала The American Conservative (AC).

«Последние головокружительные скачки США в вопросе помощи Украине упускают важный момент: пауза, какой бы временной она ни была, всегда была неизбежна в какой-то момент. А поскольку вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и обременены многочисленными очагами напряженности одновременно в нескольких регионах, вполне вероятно, что подобная ситуация повторится», — выразил мнение автор статьи.

Депетрис отметил, что Соединенные Штаты сегодня делают много, чтобы удержать статус ведущей державы в мире. Такую политику обозреватель назвал устаревшей.

Ранее была раскрыта причина, по которой Германия не спешит поставлять Украине ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забрать все». Трамп заявил Макрону, что Путин хочет продолжать наступление на Украине

    100-летний инженер раскрыл неожиданный секрет долголетия

    Нападения уголовника с ножом на россиянина показали на видео

    Раскрыта причина нежелания Германии поставлять Украине ракеты Taurus

    Россиянам объяснят правила защиты денег от мошенников

    Участникам СВО предложили дать право на бесплатное второе образование

    В российском регионе лжеполицейские похитили мужчину и ранили его ножом

    В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

    Названа причина смерти режиссера Юрия Мороза

    Выявлен неожиданный эффект экстренной вакцинации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости