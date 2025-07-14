В США предрекли Украине новые проблемы с поставкой оружия

АС: США могут в будущем вновь приостановить поставку оружия Украине

США могут в будущем вновь приостановить поставку оружия Украине. Такие проблемы предрек Киеву обозреватель Дэниел Р. Депетрис в статье для американского журнала The American Conservative (AC).

«Последние головокружительные скачки США в вопросе помощи Украине упускают важный момент: пауза, какой бы временной она ни была, всегда была неизбежна в какой-то момент. А поскольку вооруженные силы и оборонно-промышленная база США сильно перегружены и обременены многочисленными очагами напряженности одновременно в нескольких регионах, вполне вероятно, что подобная ситуация повторится», — выразил мнение автор статьи.

Депетрис отметил, что Соединенные Штаты сегодня делают много, чтобы удержать статус ведущей державы в мире. Такую политику обозреватель назвал устаревшей.

Ранее была раскрыта причина, по которой Германия не спешит поставлять Украине ракеты Taurus.