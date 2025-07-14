Раскрыта причина нежелания Германии поставлять Украине ракеты Taurus

Политолог Рар: ФРГ не отправляет Taurus, избегая обвинений в участии в конфликте

Власти Германии желают избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Из-за этого ФРГ не спешит поставлять Киеву ракеты Taurus, отметил в беседе с газетой «Взгляд» политолог Александр Рар.

Он напомнил, что действующий немецкий канцлер Фридрих Мерц не исключил отправки ракет, но и не дал никаких обещаний насчет этого.

«Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ (Социал-демократическая партия Германии — прим. «Ленты.ру»), в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», — подчеркнул специалист.

Рар добавил, что вместе с отправкой Taurus руководству Германии пришлось бы отправлять на Украину и собственных специалистов, которые могли бы выступить в роли наводчиков на цели, однако Берлин вряд ли захочет так рисковать.

Ранее Писториус заявил, что Берлин не станет поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на новую просьбу Киева. Он аргументировал это тем, что у страны остались «всего шесть систем Patriot».