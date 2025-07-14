На Украине подвели итоги ночной атаки на территорию страны

Блогер Шарий сообщил о прилетах в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях

В ночь на понедельник, 14 июля, по территории Украины были нанесены удары. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его информации, были зафиксированы прилеты в Киевской и Днепропетровской областях. Помимо этого, в районе военкомата в Шостке Сумской области были сброшены две корректируемые авиабомбы (КАБ), рассказал блогер со ссылкой на местных жителей.

«Также были слышны взрывы в Славянске», — добавил он. Подробности случившегося Шарий не привел.

Ранее стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по авиаремонтному заводу «НАРП» в городе Николаев на юге Украины. До этого сообщалось, что город был частично обесточен.