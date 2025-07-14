Нападение уголовника с ножом на россиянина показали на видео

Росгвардия показала видео нападения уголовника с ножом на мужчину

В Подмосковье нападение уголовника на местного жителя показали на видео. Предоставленный пресс-службой Росгвардии ролик публикует «Лента.ру».

На кадрах видно, как в ходе конфликта возле продуктового магазина один из мужчин выхватывает нож и наносит им удар в живот соперника, после чего атакует второго мужчину, но тот успевает отбежать. Позже нападавший был установлен, на видео показан момент его задержания росгвардейцами.

Ранее на видео попали россияне, которые устроили массовую драку в очереди на канатную дорогу в Сочи.