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15:32, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Опровергнуты данные о связи нового указа в России с подавлением культурного многообразия

Указ об основах государственной языковой политики направлен на развитие языка
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В сети начала распространяться информация, что новый указ российского президента Владимира Путина о мерах поддержки и развития русского языка — это якобы «гибридный инструмент для имперской экспансии РФ и подавления культурного многообразия». Такое мнение выразили авторы Telegram-канала «Протесты в мире».

В действительности новый указ, подписанный российским главой 11 июля, утверждает основы государственной языковой политики для развития и поддержки не только русского как государственного языка страны, но и государственных языков российских республик и других языков народов РФ. Согласно документу, русский является национальным достоянием и важным элементом культуры.

Цель указа — сохранение, развитие и поддержка языка. В документе подчеркивается, что, несмотря на этнокультурное многообразие в стране, именно русский язык в значительной мере определяет гражданскую идентичность, является одной из основ российской государственности и неразрывно связан с традиционными духовно-нравственными ценностями. При этом подчеркивается, что все языки народов России пользуются поддержкой государства, а всем гражданам страны гарантируется право на пользование родным языком.

В документе также сказано, что для сохранения, поддержки и развития государственных языков республик и других языков народов Национальный словарный фонд дополнят разделами, в которых будут указаны данные о зафиксированных нормах языков народов России. Кроме того, будет создана единая линейка учебников для школьной программы по государственным языкам и методология их преподавания. В кириллической раскладке клавиатуры выделят специальное место для букв из языков народов России.

Среди основных задач государственной языковой политики — совершенствование системы образования, расширение культурных, научных и образовательных связей, повышение интереса к языку среди иностранного контингента, сокращение использования иностранных слов и другие.

Соответствующее утверждение не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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