Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе

Aviaincident: Пилотов Boeing пытались ослепить на рейсе в Москву

Пилотов российской авиакомпании «Победа» пытались ослепить лазером в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

12 июля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Калининграда в Москву. Когда самолет находился в 83 километрах к северо-западу от столицы на высоте 2,4 тысячи метров, неизвестные направили на кабину экипажа луч лазера зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили полет. Посадка в аэропорту Шереметьево прошла благополучно.

Ранее сообщалось, что в Лондоне сразу после взлета разбился бизнес-джет. По словам очевидцев, в небе появился огромный огненный шар.

