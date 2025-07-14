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07:14, 14 июля 2025Россия

В Москве ребенок выпала с девятого этажа и выжила

В Москве девочка выпала с девятого этажа, ей удалось спастись
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Москве ребенок выпала с девятого этажа и выжила. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о девочке 2019 года рождения. По предварительным данным, оставшийся без присмотра родителей ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала нагрузки.

Сейчас девочка находится в больнице. Сведений о ее состоянии не приводится.

Ранее в Екатеринбурге пятилетний мальчик выжил после падения с восьмого этажа. Выпав из окна, он упал на один из припаркованных во дворе автомобилей. В полиции пояснили, что ЧП произошло по невнимательности родителей, которые находились в квартире.

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