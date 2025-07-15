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16:55, 15 июля 2025Культура

Азербайджанский Русский театр отменил гастроли в России

Русский драматический театр имени Самеда Вургуна отменил свои гастроли в России
Андрей Шеньшаков

Фото: لاله171 / Wikipedia

Азербайджанский государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна отменил свои гастроли на территории России. Об этом сообщает издание «Минвал».

Известно, что выступления Русского драмтеатра должны были пройти в новосибирском театре «Глобус». Однако выяснилось, что показы спектаклей, запланированные в рамках программы «Большие гастроли», не состоятся. По информации источника,
решение об отмене своего визита приняли именно представители азербайджанского учреждения культуры.

В 2024 году гастроли театра успешно состоялись сразу в двух российских городах Новокузнецке и Кемерово.

Ранее стало известно, что Баку отменил все культурные мероприятия по линии российских государственных и частных учреждений. Причиной такой политики стали задержания граждан Азербайджана, связанных с организованной преступностью, на территории России.

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