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12:42, 15 июля 2025Бывший СССР

Женщина-депутат Рады указала на импотентный орган

Депутат Рады Скороход назвала Минобороны Украины импотентным органом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны Украины является «импотентным органом» и не может выполнять свои функции. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Мы должны понимать, что на сегодняшний день, к сожалению, Министерство обороны — это импотентный орган. Про это говорят не только военные, но и сами довольно уважаемые люди, которые занимают довольно высокие должности в этом самом министерстве», — подчеркнула политик.

Скороход прокомментировала сообщения о возможном назначении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля главой Минобороны и назвала работу ведомства медленной и неэффективной. Она указала на отсутствие нормального взаимодействия между оборонным ведомством и Вооруженными силами Украины (ВСУ) и отметила, что ВСУ позволяют себе не исполнять решения министерства.

Ранее Скороход назвала единственный способ сохранить Украину. Она также отметила, что страну покинули преимущественно дети, женщины и молодые люди.

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